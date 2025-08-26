День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 17:53

«Противник обречен»: названа главная цель российской армии в ДНР

Военэксперт Матвийчук назвал освобождение Покровска главной целью ВС РФ в ДНР

Фото: МО РФ

Освобождение Покровска (Красноармейска) является самой приоритетной целью российской армии в ДНР, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что противник на этом направлении обречен и уже в ближайшее время будет пленен или разгромлен.

Самая приоритетная цель в ДНР — это полное освобождение административной территории Донецкой Народной Республики на Южно-Донецком направлении. Я имею в виду Покровск. Мы зашли в город, идут ожесточенные бои. В ближайшее время противник будет или пленен, или разгромлен. Противник в Покровске обречен, — высказался Матвийчук.

По его словам, украинская армия не сдается и контратакует с переменным успехом, иногда даже продвигается по некоторым направлениям. При этом военэксперт подчеркнул, что российская армия сжимает петлю и уже блокирует город.

Ранее стало известно, что около пяти тысяч украинских военных рискуют оказаться в окружении в районе Северска в ДНР. После взятия села Серебрянка ВС России развивают наступление с нескольких направлений, стремясь замкнуть кольцо вокруг города. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

СВО
ВСУ
ВС РФ
Покровск
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Низкопробная манипуляция»: в Госдуме ответили на угрозы Мерца
Командиры ВСУ помогают криминалу обворовывать своих бойцов
Беременность, роды, кормление грудью: советы от гинеколога Радзинского
Путин выразил соболезнования семье режиссера Ускова
Раскрыто, сколько человек остаются в больницах после ЧП в Рязанской области
В России создали чудо-пластырь, ускоряющий заживление ран
Обнаженка, скандал в самолете, алкоголизм: последние новости Волочковой
Финансист с дикпиками: поволжец домогался 10-летней девочки в Сети
Риелтор ответил, как повлияет на граждан пересмотр цены ипотечных квартир
Неизвестные похитили бронзовые очки с бюста Ганди в Берлине
Студенты устроили мордобой на лекции об ответственности за насилие
«Пятёрочка» увеличила продажи товаров своих брендов на 12%
Российский ответ системе связи Маска представили в Казани
Венесуэла стягивает войска к границе на фоне угрозы вторжения США
«Изменит мир»: глава РФПИ высоко оценил значение диалога России и США
Начальник сломал нос сотруднику, который захотел уволиться
Легендарная российская ракетно-космическая компания может закрыться
Добавили к сроку: педофил не смог уйти на СВО с помощью взятки
Более двух тысяч заявок подано на премию «За верность науке»
Еще одного сотрудника «Ельцин-центра» обвиняют в фейках об армии
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.