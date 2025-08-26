«Противник обречен»: названа главная цель российской армии в ДНР

Освобождение Покровска (Красноармейска) является самой приоритетной целью российской армии в ДНР, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что противник на этом направлении обречен и уже в ближайшее время будет пленен или разгромлен.

Самая приоритетная цель в ДНР — это полное освобождение административной территории Донецкой Народной Республики на Южно-Донецком направлении. Я имею в виду Покровск. Мы зашли в город, идут ожесточенные бои. В ближайшее время противник будет или пленен, или разгромлен. Противник в Покровске обречен, — высказался Матвийчук.

По его словам, украинская армия не сдается и контратакует с переменным успехом, иногда даже продвигается по некоторым направлениям. При этом военэксперт подчеркнул, что российская армия сжимает петлю и уже блокирует город.

Ранее стало известно, что около пяти тысяч украинских военных рискуют оказаться в окружении в районе Северска в ДНР. После взятия села Серебрянка ВС России развивают наступление с нескольких направлений, стремясь замкнуть кольцо вокруг города. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.