ВСУ вынуждены бросать тыловиков на штурм ТАСС: под Волчанском ВСУ массово перебрасывают артиллеристов на передовую

В Харьковской области проходит массовая переброска украинских артиллеристов в штурмовые отряды, сообщили в силовых структурах. Источник ТАСС рассказал, что командование ВСУ переводит личный состав 65-го ракетно-артиллерийского арсенала (Харьков) на передовые позиции. Также, по словам инсайдера, один из бойцов ВСУ заразился гепатитом от сослуживца.

Военнослужащих 65-го ракетно-артиллерийского арсенала (Харьков) массово переводят в штурмовые подразделения. Сам факт перевода военнослужащих с тыловых должностей является уже обыденностью для ВСУ, — сказал источник.

Ранее издание The Sunday Times сообщило, что Украина пытается справиться с дефицитом военных в рядах ВСУ с помощью иностранных наемников. По версии журналистов, Киеву приходится идти на радикальные меры из-за растущего числа уклонистов.

До этого газета The Daily Telegraph сообщила, что ВСУ потеряли надежду удержать Красноармейск (украинское название — Покровск) под натиском российских войск. Как пишет издание, украинские военные называют сдачу города лишь вопросом времени.