Вооруженные силы Украины потеряли надежду удержать Красноармейск (украинское название — Покровск) под натиском российских войск, пишет британская газета The Daily Telegraph. По ее данным, украинские военные называют падение города лишь вопросом времени.

Также отмечается, что общий моральный дух подразделений, участвующих в обороне районного центра, «крайне низок». Журналисты передают, что многие из бойцов ВСУ уже «подали заявления о переводе в другие бригады».

Ранее украинские каналы сообщили, что боевые действия в Покровске идут в районе автостанции «Рынок». Это означает, что ВС РФ уже действуют в самом центре города. Военкор Александр Коц сообщил, что под контролем ВСУ осталась только одна автодорога, соединяющая Покровск с внешним миром. По его словам, в Киеве понимают, что без связи с «большой землей» Покровско-Мирноградская агломерация долго не протянет.

Ранее военный эксперт, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru заявил, что бои за Покровск могут продлиться до конца года или даже перейти на следующий год. По его словам, ВСУ будут держаться за него как за один из ключевых пунктов обороны. В украинской армии понимают, что, если будет оставлен Покровск, за ним пойдут другие населенные пункты, которые находятся рядом, и в конечном счете рухнет весь фронт, считает специалист.