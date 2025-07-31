Российские военные прорвались к центру Покровска

ВС России прорвали оборону ВСУ и наступают в центре Покровска (Красноармейск), сообщает Telegram-канал «Иди и смотри», со ссылкой на источник. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Российские части наступают в Покровске, уже в центре города, – сказал собеседник канала.

Российские диверсионно-разведывательные группы уже прощупывали оборону противника в черте города. Но сейчас можно говорить о старте полноценного штурма, уточнили в издании.

Ранее военный эксперт, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru заявил, что бои за Покровск могут продлиться до конца года или даже перейти на следующий год. По его словам, ВСУ будут держаться за город как за один из ключевых пунктов обороны. В украинской армии понимают, что если будет оставлен Покровск, за ним пойдут другие населенные пункты, которые находятся рядом, и в конечном итоге рухнет весь фронт, считает специалист.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что падение Красноармейска может привести к краху всего восточного фронта на Украине. По его мнению, если российские войска займут этот город, ситуация для ВСУ значительно ухудшится.