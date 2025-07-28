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28 июля 2025 в 17:26

Военэксперт назвал сроки взятия Красноармейска под контроль

Военэксперт Перенджиев: бои за Красноармейск могут продлиться до следующего года

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Бои за Красноармейск (украинское название — Покровск) могут продлиться до конца года или даже перейти на следующий год, рассказал NEWS.ru военный эксперт, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, ВСУ будут держаться за город как за один из ключевых пунктов обороны.

Я полагаю, что к концу года, может быть, мы и освободим Красноармейск, да, но это произойдет небыстро. Может быть, бои перейдут даже на следующий год. Потому как это один из ключевых населенных и логистических пунктов, на которых основана оборона ВСУ в Донбассе, — сказал Перенджиев.

В ВСУ, по его словам, понимают, что если будет оставлен Покровск, за ним пойдут другие населенные пункты, которые находятся рядом, и в конечном итоге рухнет весь фронт. Речь пойдет о том, что для ВС РФ создадутся благоприятные условия, чтобы полностью освободить как сам Донбасс, так и Херсонскую и Запорожскую области в полном объеме, и выйти непосредственно к реке Днепр, пояснил Перенджиев.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что падение Красноармейска может привести к краху всего восточного фронта на Украине. По его мнению, если российские войска займут этот город, ситуация для ВСУ значительно ухудшится.

СВО
Донбасс
Покровск
Красноармейск
наступление ВС РФ
Павел Воробьев
П. Воробьев
Михаил Розен
М. Розен
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