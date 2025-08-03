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03 августа 2025 в 13:10

ВСУ восполнили дефицит военных одним радикальным способом

Sunday Times: ВСУ компенсируют нехватку военных иностранными наемниками

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украина пытается справиться с дефицитом военных в рядах ВСУ с помощью иностранных наемников, рассказали в издании The Sunday Times. По версии журналистов, Киеву приходится идти на радикальные меры из-за растущего числа уклонистов.

Уклонение от призыва стало обычным делом, и, согласно статистике ЕС, сотни тысяч мужчин боеспособного возраста бежали в Европу. Украина надеется решить хотя бы часть своих кадровых проблем за счет притока иностранных бойцов, — констатировали аналитики.

Ранее на Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) сняли водителя автобуса с выполнения международного рейса для мобилизации. По данным журналистов, инцидент произошел с водителем компании Way Grand, которая осуществляет пассажирские перевозки между Украиной и Германией.

При этом депутат Верховной рады Артем Дмитрук подчеркивал, что для президента Украины Владимира Зеленского неважно, кого мобилизовывать — мужчин или женщин. Так глава государства пытается удержать власть, констатировал парламентарий.

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