На Украине водителя автобуса мобилизовали прямо во время выполнения рейса

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) сняли водителя автобуса с выполнения международного рейса, сообщает «Страна.ua». По данным издания, инцидент произошел с водителем компании Way Grand, которая осуществляет пассажирские перевозки между Украиной и Германией.
Издание опубликовало видеообращение представительницы компании Way Grand. Женщина возмутилась, что власти не считают работу транспортных компаний достаточно важной. По ее словам, власти могут мобилизовать в ВСУ даже забронированных водителей.
Недавно на границе сняли нашего водителя, выполнявшего международный пассажирский рейс, и забрали в ТЦК. <...> Почему автобусные регулярные международные пассажирские перевозки не внесли в категорию критичных? — задалась вопросом она.
Ранее представители российских силовых структур сообщили, что на территориях Херсонской и Запорожской областей, контролируемых Киевом, усиливается гражданское сопротивление действиям территориальных центров комплектования. По их данным, местные жители формируют небольшие объединения, чтобы противостоять насильственной мобилизации. Такие микрогруппы уже добились определенных успехов.