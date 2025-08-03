На Украине водителя автобуса мобилизовали прямо во время выполнения рейса

На Украине водителя автобуса мобилизовали прямо во время выполнения рейса

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) сняли водителя автобуса с выполнения международного рейса, сообщает «Страна.ua». По данным издания, инцидент произошел с водителем компании Way Grand, которая осуществляет пассажирские перевозки между Украиной и Германией.

Издание опубликовало видеообращение представительницы компании Way Grand. Женщина возмутилась, что власти не считают работу транспортных компаний достаточно важной. По ее словам, власти могут мобилизовать в ВСУ даже забронированных водителей.

Недавно на границе сняли нашего водителя, выполнявшего международный пассажирский рейс, и забрали в ТЦК. <...> Почему автобусные регулярные международные пассажирские перевозки не внесли в категорию критичных? — задалась вопросом она.

Ранее представители российских силовых структур сообщили, что на территориях Херсонской и Запорожской областей, контролируемых Киевом, усиливается гражданское сопротивление действиям территориальных центров комплектования. По их данным, местные жители формируют небольшие объединения, чтобы противостоять насильственной мобилизации. Такие микрогруппы уже добились определенных успехов.