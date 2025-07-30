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30 июля 2025 в 06:33

Жители Херсонской и Запорожской областей объединились против ТЦК

Жители Херсонской и Запорожской областей объединяются в группы для борьбы с ТЦК

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

На территориях Херсонской и Запорожской областей, контролируемых Киевом, усиливается гражданское сопротивление действиям территориальных центров комплектования (ТЦК), выполняющих функции военкоматов, сообщили ТАСС представители российских силовых структур. По их данным, местные жители формируют небольшие объединения, чтобы противостоять насильственной мобилизации.

Такие микрогруппы уже добились определенных успехов. Они коллективно мешают сотрудникам ТЦК принудительно забирать граждан на военную службу.

Среди мирного населения Херсонской и Запорожской областей просматриваются попытки объединения в микрогруппы по противодействию тэцэкашникам, и уже есть положительные примеры, когда рекрутам не удалось бусифицировать (мобилизовать) отдельных граждан, — сообщил собеседник агентства.

Также он добавил, что сотрудники ТЦК заметно снизили активность, что, по его мнению, связано с опасениями ударов по зданиям центров. Представители силовых структур также указывают на многочисленные правонарушения при мобилизации — от применения силы до коррупции.

Ранее общероссийское движение «Ветераны России» запустило Telegram-бот для противодействия мобилизации на Украине. Пользователи смогут присылать в сервис информацию о ТЦК и их сотрудниках. Представители движения уточнили, что координаты помогут в наведении на цель беспилотников «Герань».

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