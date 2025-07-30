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30 июля 2025 в 03:20

Общественники решили помешать мобилизации на Украине через Telegram

«Ветераны России» создали Telegram-бот для борьбы с мобилизацией на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Общероссийское движение «Ветераны России» запустило Telegram-бот для противодействия мобилизации на Украине. В разговоре с NEWS.ru общественники уточнили, что пользователи смогут присылать в сервис информацию о территориальных центрах комплектования (аналог военкоматов) и их сотрудниках. Представители движения уточнили, что координаты помогут в наведении на цель беспилотников «Герань».

В связи с информацией о скорой мобилизации на Украине с 1 августа движение «Ветераны России» объявило о запуске Telegram-бота «Где ТЦК?». Его цель — помочь жителям Украины сообщать о передвижении и местоположении сотрудников ТЦК и препятствовать незаконному принуждению к службе. Функции бота: сообщение о передвижении и численности сотрудников ТЦК, выбор области Украины для точного указания местоположения, возможность отправить фото, видео и координаты, выявление аккаунтов жителей Украины, лояльных к России. Присылайте фото, видео, локацию — наши «Герани» отработают, — сказали представители движения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий служить в армии по контракту лицам старше 60 лет. Теперь в стране поднимут верхнюю возрастную планку.

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