27 августа 2025 в 12:12

Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны РФ: ВС России освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В операции приняли участие бойцы группировки войск «Центр».

Подразделения группировки войск «Центр» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Первое Мая Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек» и артиллерией по позициям ВСУ в Волчанске Харьковской области. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Северный ветер», видны три мощных взрыва. Военкоры назвали произошедшее «огненным адом» для противника. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военные зашли на северную окраину Купянска Харьковской области. Он отметил, что с продвижением ВС РФ в Купянске положение противника в городе пошатнулось. Марочко подчеркнул, что оперативно-тактическая ситуация требует перегруппировки бойцов ВСУ, однако нужное решение со стороны украинского руководства так и не было принято. Минобороны РФ не комментировало эти данные.

Россия
ДНР
Минобороны РФ
ВС РФ
