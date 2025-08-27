Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР Минобороны РФ: ВС России освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В операции приняли участие бойцы группировки войск «Центр».

Подразделения группировки войск «Центр» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Первое Мая Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек» и артиллерией по позициям ВСУ в Волчанске Харьковской области. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Северный ветер», видны три мощных взрыва. Военкоры назвали произошедшее «огненным адом» для противника. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военные зашли на северную окраину Купянска Харьковской области. Он отметил, что с продвижением ВС РФ в Купянске положение противника в городе пошатнулось. Марочко подчеркнул, что оперативно-тактическая ситуация требует перегруппировки бойцов ВСУ, однако нужное решение со стороны украинского руководства так и не было принято. Минобороны РФ не комментировало эти данные.