26 августа 2025 в 10:45

«Солнцепек» устроил «огненный ад» для ВСУ

«СВ»: ВС России ударили «Солнцепеком» по позициям ВСУ в Волчанске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВС РФ ударили тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек» и артиллерией по позициям ВСУ в Волчанске Харьковской области. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Северный ветер», видны три мощных взрыва. Военкоры назвали произошедшее «огненным адом» для противника. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Тем временем военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военные зашли на северную окраину Купянска Харьковской области. Он отметил, что с продвижением ВС РФ в Купянске положение противника в городе пошатнулось. Марочко подчеркнул, что оперативно-тактическая ситуация требует перегруппировки бойцов ВСУ, однако нужное решение со стороны украинского руководства так и не было принято.

До этого ВСУ при помощи БПЛА скинули плюшевую игрушку со взрывчаткой. По словам главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, украинские бойцы оставили «сюрприз» в селе Граково, там проживают 13 детей. Он допустил, что заминированную игрушку мог поднять ребенок, что привело бы к трагедии. По словам Ганчева, аналогичную стратегию ВСУ применяли в Донбассе и Курской области.

