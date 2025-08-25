Вооруженные силы Украины при помощи БПЛА скинули плюшевую игрушку со взрывчаткой, сообщил в Telegram-канале глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Украинские бойцы оставили «сюрприз» в селе Граково. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

К счастью, подозрительный предмет в центральной части населенного пункта вовремя обнаружили местные жители и сообщили бойцам российской армии. Мина, подло доставленная противником в тыловой район нашей территории, была обезврежена, — сообщил Ганчев.

Глава администрации напомнил, что в Граково проживает 13 детей. Он допустил, что заминированную игрушку мог поднять ребенок, что привело бы к трагедии. По словам Ганчева, аналогичную стратегию ВСУ применяли на Донбассе и в Курской области.

Ранее герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой сообщил, что ВСУ размещают военные объекты, в том числе танки, вблизи школ и детских садов для обвинения ВС РФ в атаках на мирное население. В Минобороны не комментировали данную информацию.