Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 13:17

ВСУ скинули дроном плюшевую игрушку с «сюрпризом»

В Харьковской области ВСУ сбросили дроном заминированную игрушку

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины при помощи БПЛА скинули плюшевую игрушку со взрывчаткой, сообщил в Telegram-канале глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Украинские бойцы оставили «сюрприз» в селе Граково. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

К счастью, подозрительный предмет в центральной части населенного пункта вовремя обнаружили местные жители и сообщили бойцам российской армии. Мина, подло доставленная противником в тыловой район нашей территории, была обезврежена, — сообщил Ганчев.

Глава администрации напомнил, что в Граково проживает 13 детей. Он допустил, что заминированную игрушку мог поднять ребенок, что привело бы к трагедии. По словам Ганчева, аналогичную стратегию ВСУ применяли на Донбассе и в Курской области.

Ранее герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой сообщил, что ВСУ размещают военные объекты, в том числе танки, вблизи школ и детских садов для обвинения ВС РФ в атаках на мирное население. В Минобороны не комментировали данную информацию.

ВСУ
мины
Харьковская область
игрушки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд отложил новые разбирательства по делу об убийстве Талькова
Задержан замглавы Курской области Базаров: что известно о хищениях?
Сбитый в приграничном регионе аэростат ВСУ с боеприпасами сняли на видео
Названа главная задача, которую решает Россия под Днепром
В Петербурге посетитель фитнес-клуба утонул в бассейне
Поиски альпинистки Наговицыной на пике Победы провалились: последние фото
В России начали продавать пиво из КНДР
Глава Минтранса Турции заявил в полицию сам на себя
Солист Rammstein приехал в Молдавию ради психбольницы
Крайне редкий гриб-гигант обнаружен на Камчатке
В зоне СВО ликвидировали колумбийского наемника ВСУ
Юрист объяснил, какую опасность может представлять Маркарян для общества
Боня обратилась с финансовым предложением к сыну погибшей Наговициной
Форсирование российскими бойцами реки Волчья попало на видео
На Украине хотят разрешить выезд мужчинам до определенного возраста
Скалолаз рассказал, зачем альпинисты-«чайники» рвутся на Эльбрус
Физика Ожаровского не выпускают из Монголии: «дуэль» с силовиками, шпионаж
ВСУ скинули дроном плюшевую игрушку с «сюрпризом»
В Армении отреагировали на новости о развороте сотен фур с фруктами для РФ
В аэропорту одного из городов на юге России ввели временные ограничения
Дальше
Самое популярное
Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.