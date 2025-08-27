День знаний — 2025
27 августа 2025 в 05:30

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 августа

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 27 августа?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 27 августа

Беспилотные летательные аппараты атаковали Ростовскую область, силы ПВО уничтожили уже десять дронов, написал в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, в Ростове-на-Дону зафиксирован взрыв и пожар на крыше жилого дома, данные о пострадавших еще не поступали.

«На данный момент наши силы ПВО уничтожили десять БПЛА в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районе. В Ростове-на-Дону из-падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в переулке Халтуринском. На место выехали дежурные службы», — написал Слюсарь.

В результате атаки беспилотника на центр Ростова-на-Дону повреждения получили не менее семи многоквартирных жилых домов, передает ТАСС с места происшествия в Халтуринском переулке. По данным агентства, в трехэтажных зданиях выбиты стекла, на тротуарах и проезжей части лежат обломки и осколки.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, в том числе с переносными лабораториями. Местные жители рассказывают, что перед взрывом слышали характерное жужжание, похожее на звук мотороллера.

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали с использованием беспилотников 10 муниципалитетов Белгородской области 74 раза, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, 32 дрона были сбиты и подавлены.

Кроме того, было выпущено 33 снаряда. Гладков добавил, что различные повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах, четырех домовладениях, трех предприятиях и 20 транспортных средствах.

«В Волоконовском районе по хуторам Екатериновка и Шаховка нанесены удары четырех беспилотников. Обошлось без последствий. В Грайворонском муниципальном округе поселок Чапаевский атакован FPV-дроном — повреждены многоквартирный дом и автомобиль. Кроме того, село Сподарюшино подверглось обстрелу с применением четырех боеприпасов», — уточнил Гладков.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В Ленинградской области была объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Жителей также предупредили о понижении скорости мобильного интернета.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти», — написал губернатор.

Российские средства ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников вечером в понедельник, 25 августа, над территорией России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что работа велась с 20:00 мск до полуночи.

«Девять — над территорией Брянской области, восемь — над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Белгородской области, по четыре БПЛА сбито над территорией Курской области и над акваторией Черного моря, три — над территорией Орловской области», — говорится в публикации.

В Минобороны РФ указали, что два дрона сбили над территорией Тульской области. Еще один — над территорией Калужской области.

