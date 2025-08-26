Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 00:53

ПВО вечером ликвидировала почти 40 беспилотников над восемью регионами РФ

Минобороны РФ: ПВО за 4 часа сбила 37 БПЛА над Россией

Российские средства ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников вечером в понедельник, 25 августа, над территорией России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что работа велась с 20.00 мск до полуночи.

Девять – над территорией Брянской области, восемь – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Белгородской области, по четыре БПЛА сбито над территорией Курской области и над акваторией Черного моря, три – над территорией Орловской области, — говорится в публикации.

В Минобороны РФ указали, что два дрона сбили над территорией Тульской области. Еще один – над территорией Калужской области.

Ранее Telegram-канал «РаZвед_ДоZор» информировал, что в Брянской области был сбит мобильный аэростат ВСУ, оснащенный боеприпасами. Аппарат упал в поле, где его сняли на видео очевидцы. Такие устройства используют как ретрансляторы для FPV-дронов, а также для связи с диверсионно-разведывательными группами, разведки и радиоэлектронной борьбы. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что средства ПВО сбили 21 украинский беспилотник в российских регионах за ночь. БПЛА уничтожили в Смоленской, Брянской, Орловской, Калужской и Тверской областях, а также в Московском регионе.

