День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 23:32

ВСУ за сутки более 70 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками

Гладков: ВСУ за сутки 74 раза атаковали Белгородскую область дронами

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали с использованием беспилотников 10 муниципалитетов Белгородской области 74 раза, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, 32 дрона были сбиты и подавлены.

Кроме того, было выпущено 33 снаряда. Гладков добавил, что различные повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах, четырех домовладениях, трех предприятиях и 20 транспортных средствах.

В Волоконовском районе по хуторам Екатериновка и Шаховка нанесены удары четырех беспилотников. Обошлось без последствий. В Грайворонском муниципальном округе поселок Чапаевский атакован FPV-дроном — повреждены многоквартирный дом и автомобиль. Кроме того, село Сподарюшино подверглось обстрелу с применением четырех боеприпасов, — уточнил Гладков.

Ранее стало известно, что более 10 БПЛА уничтожили утром над Кингисеппским и Лужским районами Ленинградской области. До этого в регионе объявляли опасность атаки беспилотников. Губернатор Ленинградской области также предупреждал о понижении скорости мобильного интернета в области.

Кроме того, в Смоленской области были подавлены и сбиты семь беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он уточнил, что пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет.

атаки
ВСУ
БПЛА
Белгородская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Встают в позу»: Трамп высказался о нелегитимности Зеленского
Дочь Борисовой увеличила попу и грудь. Кто еще из звезд рано делал пластику
В Госдуме предрекли очередное подорожание бензина
27 августа — Михей Тиховей: к чему кричат утки и восходит красное солнце
В Дагестане произошло сильное землетрясение
Груши в пряном сиропе с апельсином
Трамп заявил о планах вернуть древнюю карательную практику в США
«Взрыв и пожар»: беспилотник ВСУ рухнул на жилой дом в Ростове-на-Дону
Трамп понадеялся на «очень быстрое» урегулирование двух важных вопросов
Павел Абрамов ушел с поста замглавы Росмолодежи
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 августа 2025 года
Груши карамельные с бальзамиком и розмарином
Чудо-ракета «Циркон» уничтожила базу наемников ВСУ. Она круче «Орешника»?
Готовлю чатни из яблок! Идеальный соус к мясу и сырам
SHOT сообщил, что в центре Ростова-на-Дону начался пожар из-за атаки БПЛА
Трамп обвинил Зеленского в затягивании мирного урегулирования конфликта
ВСУ за сутки более 70 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками
Хрустим батоном с невероятной икрой из баклажанов с орехами! Готовим вместе
Хреновина «Драгунская» с кислым яблоком — пикантно!
Готовлю аджику из тыквы и моркови! Витаминная бомба на зиму
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.