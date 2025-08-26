ВСУ за сутки более 70 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали с использованием беспилотников 10 муниципалитетов Белгородской области 74 раза, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, 32 дрона были сбиты и подавлены.

Кроме того, было выпущено 33 снаряда. Гладков добавил, что различные повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах, четырех домовладениях, трех предприятиях и 20 транспортных средствах.

В Волоконовском районе по хуторам Екатериновка и Шаховка нанесены удары четырех беспилотников. Обошлось без последствий. В Грайворонском муниципальном округе поселок Чапаевский атакован FPV-дроном — повреждены многоквартирный дом и автомобиль. Кроме того, село Сподарюшино подверглось обстрелу с применением четырех боеприпасов, — уточнил Гладков.

Ранее стало известно, что более 10 БПЛА уничтожили утром над Кингисеппским и Лужским районами Ленинградской области. До этого в регионе объявляли опасность атаки беспилотников. Губернатор Ленинградской области также предупреждал о понижении скорости мобильного интернета в области.

Кроме того, в Смоленской области были подавлены и сбиты семь беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он уточнил, что пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет.