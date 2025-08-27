День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 10:53

ВСУ пытались использовать отравленные продукты против российских войск

В ДНР раскрыта попытка ВСУ замаскировать отравленные продукты под российские

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

ВСУ пытались замаскировать отравленные продукты под российские припасы в районе Александро-Шультино в ДНР, сообщил РИА Новости военнослужащий «Южной» группировки войск с позывным Бульдог. Найденные бутылки с водой и печенье должны были использоваться для диверсий против бойцов РФ.

Заняли позиции противника и <…> нашли бутылки и печенье, предполагаемо, украинского производства, но сделаны под наши. И как мы подозреваем, что противник собирался сбрасывать эти все химические составы на наши позиции. Да, противник маскировал все бутылки под наши для того, чтобы наши люди, наши бойцы все это без зазрения, без страха брали, — сказал Бульдог.

По его словам, на изъятых и уничтоженных телефонах украинских военнослужащих было видео, на котором бутылки с водой начиняются отравляющими веществами и маскируются под воду российского производителя.

Ранее сенатор от Запорожской области, командир отряда БАРС «Сармат» Дмитрий Рогозин сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины начали перед запуском обрабатывать свои беспилотные летательные аппараты сверхтоксичными ядами и ракетным топливом. Вещества по своему химическому составу похожи на гептил, которого, по словам политика, на Южмашзаводе в Днепропетровске сотни тонн.

диверсии
ДНР
яды
отравления
