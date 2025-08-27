Раскрыто местонахождение разграбивших «Пятерочку» в Судже бойцов ВСУ Грабивших «Пятерочку» в Судже бойцов ВСУ перебросили в Харьковскую область

Украинское командование передислоцировало на Харьковское направление 61-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, военнослужащие которой ранее участвовали в разбоях на территории Курской области, сообщили в российских силовых структурах. Источник РИА Новости подчеркнул, что именно эта бригада фигурировала в распространившихся ранее видео из магазина «Пятерочка» в Судже.

Боевики бригады в первых рядах участвовали в курской авантюре, массово похищали гражданских и грабили супермаркеты в Судже, — сказал источник.

Ранее военкор Мурад Газдиев опубликовал кадры из ставшего знаменитым магазина «Пятерочка» в селе Заолешенка под Суджей. На нем оставляли свои метки находившиеся в Курской области бойцы ВСУ. На кадрах видно, что магазин почти уничтожен.

Тогда временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что здание могут оставить в память об оккупации города. По его мнению, оно станет напоминанием следующим поколениям о пройденных ранее испытаниях.