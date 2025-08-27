Украину расчленят на три части: Запад готовит провокацию против России

В западных столицах составили примерный план по гарантиям безопасности для Украины, сообщает Financial Times. Он подразумевает раздел территории страны на три зоны и оккупацию страны европейскими армиями. Что это означает для РФ, как отреагирует Москва — в материале NEWS.ru.

Какие гарантии безопасности Запад хочет предоставить Украине

По данным FT, предлагаемый Западом план предусматривает раздел Украины на три зоны. Полоса вдоль линии разграничения с Россией станет демилитаризованной территорией, которую с одобрения Киева и Москвы, возможно, начнут патрулировать миротворцы из третьей страны.

За ней будет располагаться зона, контролируемая солдатами ВСУ, обученными и вооруженными странами НАТО. В глубине украинской территории при технической поддержке США разместятся европейские силы сдерживания.

По сути, речь идет об оккупации Украины участниками Североатлантического альянса, сказал директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев.

«Нейтральную демилитаризованную зону постараются заполнить военными из Китая, Индии или другой самостоятельной страны, втянуть государства, отношения с которыми важны для Москвы. Под контролем Киева оставят центральные районы Украины — оставшуюся часть Запорожья, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей», — заявил Воробьев NEWS.ru.

По его словам, де-факто украинские войска станут частью европейских армий, будут получать натовское логистическое обеспечение, снабжение и находиться под англо-германо-французским штабным управлением.

«Солдаты интервентов разместятся в важных логистических центрах. Британские и французские — в Одессе, Николаеве, немецкие — в центральных областях, польские — на Западной Украине и вдоль границы с Белоруссией», — пояснил Воробьев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Зачем европейцы хотят разместить войска на Украине

Руководство европейских столиц — Берлина, Парижа и Лондона — мечтает о размещении воинских контингентов на территории Украины под видом миротворческих сил, рассказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

«Их цель — превратить Украину в большой плацдарм, но не с националистическими и террористическими подразделениями или наемниками из стран Европы, как сейчас, а с более системной регулярной армией, входящей в структуру НАТО. Они пытаются втянуть все страны Альянса в начало третьей мировой войны», — высказал мнение депутат.

Европейские и немецкие военные ранее предположили, что столкновение с Россией может произойти в 2027–2029 годы.

Почему Россия не одобрит план Запада о гарантиях безопасности для Украины

По словам Водолацкого, Россия никогда не согласится на такие гарантии безопасности Киеву.

«Для РФ это неприемлемо по многим причинам. Одна из них — наша государственная безопасность, требующая, чтобы Украина получила статус нейтрального государства без каких-либо военных баз и иностранных представителей. Именно об этом наш президент ведет диалог с главой США. Европа и англосаксы понимают, что Дональд Трамп склоняется к предложениям Владимира Путина. По этой причине они пытаются втянуть США в долгоиграющий и взрывоопасный проект, несущий угрозу не только Украине, но и всей планете», — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что третья мировая война не будет похожа на предыдущие масштабные конфликты. В ней будут задействованы огромные ядерные силы, способные уничтожить европейские государства в течение нескольких минут.

«Именно поэтому мы добиваемся мирного процесса, настаивая на приоритете политического урегулирования. Необходимо создать нормальные переговорные группы, которые определили бы реализацию целей специальной военной операции: нейтральный и внеблоковый статус, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Мы будем этого добиваться, для этого у нас есть все аргументы, в том числе и силовые», — заверил Водолацкий.

Фото: IMAGO/PRESSEFOTOGRAFIE UDO GOTT/Global Look Press

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, в Европе могут строить любые планы по оккупации Украины, но они ровным счетом ничего не стоят, потому что с европейцами никто не собирается обсуждать эту тему.

«Присутствие иностранных войск в сфере наших интересов категорически неприемлемо, тем более если это армии недружественных государств. Гарантии безопасности для Украины заключаются в ее демилитаризации и денацификации. Необходимо избавиться от западного оружия и неонацистской верхушки, и стране больше ничего не будет угрожать. Только договариваться об этом нужно не с Украиной и не с Европой, а скорее с Соединенными Штатами Америки, что мы сейчас и делаем», — отметил Журавлев.

Как Россия ответит на инициативу стран ЕС и НАТО о гарантиях безопасности для Украины

Россия не позволит воплотить планы НАТО в жизнь. Войска Альянса будут законными целями для поражения, рассказал NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, РФ принимает дипломатические меры, чтобы намерения Запада о гарантиях безопасности Украины не реализовались.

«Москва представила меморандум, чтобы Киев признал внеблоковый статус, сокращение вооруженных сил и отказ от введения любых войск. Мы будем защищать свой меморандум военным путем. Наша разведка работает, а ВС РФ уничтожают военные объекты. Проводится мониторинг и планируются удары для уничтожения всех этих линий обороны, которые они создают», — сказал эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перенджиев также отметил, что реалистичность обнародованных FT инициатив вызывает сомнения. «Все телодвижения, которые осуществляет Запад вокруг Украины, — не реальные действия, а проекты, которые могут быть представлены только в информационном пространстве. Они хотят, чтобы под эти инициативы было выделено финансирование из бюджетов государств», — пояснил он.

Это происходит на фоне серьезных внутренних экономических, социальных и миграционных проблем в ЕС. «Данные проекты нужны западным элитам для собственного обогащения. Раньше можно было заявить, что Россия — угроза, а сейчас это уже просто так не работает», — заключил эксперт.

Читайте также:

Германия строит «Четвертый рейх»: новые нацисты хотят напасть на Россию

Германия готовится к войне НАТО с Россией? Что известно, когда начнется

Обманули дурака! Нацистка фон дер Ляйен жестко подставила Трампа в сделке