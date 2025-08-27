Дроны ВСУ сбили на фоне воздушной тревоги в Липецкой области

Российские силы ПВО перехватили над Липецкой областью два беспилотных летательных аппарата ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Противник попытался атаковать российский регион вечером 27 августа.

27 августа текущего года около 19:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Липецкой области, — говорится в сообщении.

Пресс-служба правительства Липецкой области сообщала о введении красного уровня опасности для города Елец, Елецкого и Долгоруковского районов, Становлянского и Измалковского муниципальных округов. Жителей региона просят оставаться дома.

В ночь на 27 августа средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников в российских регионах. Больше всего дронов нейтрализовали в Ростовской области — 15. Также БПЛА уничтожили в Орловской, Белгородской, Брянской и Курской областях.

В результате атаки беспилотника на центр Ростова-на-Дону повреждения получили не менее семи многоквартирных жилых домов. В трехэтажных зданиях выбиты стекла, на тротуарах и проезжей части лежат обломки и осколки.