27 августа 2025 в 13:32

Налет БПЛА на дом в Ростове, теракт на аэродроме: ВСУ атакуют РФ 27 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Жилая многоэтажка в Ростове-на-Дону получила повреждения из-за прилета БПЛА противника. В Саратовской области мужчина готовил атаку на военный аэродром и следил за ним под видом курьера. Военкор Александр Коц предположил, что Эстония предоставляет ВСУ свое воздушное пространство для ударов по РФ. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Более 25 беспилотников ВСУ за ночь атаковали Россию

Минувшей ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на пять регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 26 дронов.

По данным ведомства, больше всего беспилотников — 15 — было ликвидировано над Ростовской областью. Силы ПВО уничтожили четыре воздушные цели над Орловской областью, три — над Белгородской и по две — над Брянской и Курской.

Дрон ВСУ упал на многоквартирный дом в Ростове-на-Дону

Обломки беспилотников, сбитых над Ростовской областью, упали в Таганроге, Новошахтинске, а также в Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах, заявил врио главы региона Юрий Слюсарь. Несколько частных домов получили повреждения в Новобессергеневке, Боцманово и Новошахтинске.

«В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в переулке Халтуринском», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

Возгорание было локализовано на площади 250 квадратных метров. Из здания эвакуировали 15 жильцов. Сведений о пострадавших не поступало. Министерство обороны РФ не комментировало информацию о последствиях налета дронов ВСУ на Ростовскую область.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курьер-диверсант готовил атаку на военный аэродром в Энгельсе

Сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Волгограда, который по заданию СБУ готовил атаку на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. Установлено, что мужчина арендовал жилье рядом с военным объектом, чтобы оборудовать там модуль навигации для беспилотников.

По информации ведомства, задержанный собирался использовать навигационный комплекс для координации ударных БПЛА. Чтобы не вызвать подозрений, мужчина передвигался под видом курьера популярного сервиса доставки.

Саратовские подростки совершали теракты по заданиям из мессенджера

В Саратовской области силовики задержали троих подростков, которые в августе подожгли железнодорожное оборудование, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Они снимали преступления на телефон и отправляли видеоролики куратору.

«Троим несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц)», — говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что 15-летний житель Энгельса получил сообщение в мессенджере с предложением совершить преступление за деньги. Подросток согласился и уговорил двух 16-летних друзей помочь ему. Они подожгли два релейных шкафа и всепогодный шкаф на перегоне станций Анисовка — Сазанка.

Гладков рассказал о последствиях атак ВСУ на Белгородчину

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские военные атаковали 42 населенных пункта региона, применив артиллерию и 88 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены 31 частный и два многоквартирных дома, сельхозпредприятие, линии электропередачи, сельхозтехника, один грузовой и шесть легковых автомобилей.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах противника по Белгородской области.

Военкор заподозрил Эстонию в содействии атакам ВСУ на Россию

Военкор Александр Коц предположил, что Эстония предоставляет свое воздушное пространство для украинских дронов. Он пришел к такому выводу после того, как БПЛА упал под Тарту. При этом Коц усомнился в том, что беспилотники запускаются с территории Эстонии. По его мнению, они могут пересекать страну уже в конце маршрута — в районе Псковской области, а также вылетать в районе Нарвы или над акваторией Балтики.

Журналист предположил, что речь идет не о самостоятельной инициативе Таллина, а о согласованном решении НАТО. Он подчеркнул, что при этом не имеет значения, запускаются ли дроны с территории Прибалтики или лишь пролетают над ней, так как Эстония в любом случае оказывается напрямую вовлечена в удары по России.

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

«С другой стороны, если падение — результат работы наших систем подавления, это прекрасный знак. И вообще неважно, подавили над Псковской областью (и дрон вильнул в сторону Эстонии) или подавили над Тарту. В последнем случае даже лучше. Пусть знают, что к ним на голову может прилететь», — заключил Коц.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

В ДНР оценили последствия украинских ударов

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике было зафиксировано 16 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты обстреливали населенные пункты на Горловском направлении, выпустив 21 боеприпас. Сведений о разрушениях гражданской инфраструктуры не поступало. Обошлось без жертв и пострадавших.

