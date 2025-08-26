Трое подростков попали под суд из-за поджога на железной дороге В Саратовской области арестовали троих подростков по делу о теракте

Правоохранители арестовали троих подростков, которые в августе 2025 года подожгли железнодорожное оборудование на железной дороге в Саратовской области, информирует Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России. В ведомстве уточнили, что арест произведен в рамках дела о теракте.

Троим несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц), — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что 15-летний житель Энгельса получил сообщение в мессенджере с предложением совершить преступление за деньги. Подросток согласился и уговорил двух своих 16-летних друзей поучаствовать в этом. В один из дней августа они подожгли два релейных шкафа и один всепогодный шкаф на перегоне станций Анисовка — Сазанка, которые принадлежат ОАО «РЖД». Один из подростков снимал это на телефон и отправлял ролик куратору, чтобы доказать выполнение задания.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали 54-летнюю жительницу Волгоградской области, которая доставила бомбу в православной иконе к зданию управления ведомства. Инцидент произошел в Крыму по заданию украинских спецслужб.