Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 09:40

Трое подростков попали под суд из-за поджога на железной дороге

В Саратовской области арестовали троих подростков по делу о теракте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранители арестовали троих подростков, которые в августе 2025 года подожгли железнодорожное оборудование на железной дороге в Саратовской области, информирует Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России. В ведомстве уточнили, что арест произведен в рамках дела о теракте.

Троим несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц), — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что 15-летний житель Энгельса получил сообщение в мессенджере с предложением совершить преступление за деньги. Подросток согласился и уговорил двух своих 16-летних друзей поучаствовать в этом. В один из дней августа они подожгли два релейных шкафа и один всепогодный шкаф на перегоне станций Анисовка — Сазанка, которые принадлежат ОАО «РЖД». Один из подростков снимал это на телефон и отправлял ролик куратору, чтобы доказать выполнение задания.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали 54-летнюю жительницу Волгоградской области, которая доставила бомбу в православной иконе к зданию управления ведомства. Инцидент произошел в Крыму по заданию украинских спецслужб.

Россия
регионы
Саратовская область
теракты
подростки
аресты
уголовные дела
СК РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грузинский генерал объяснил, что готовил Саакашвили для Южной Осетии
Гинеколог предупредил о последствиях кесарева сечения
Автоэксперт объяснил низкие продажи «Москвича-8»
В Венгрии обвинили Киев в нападении на страну
Сексолог оценила идею запретить просмотр порно
Налеты на Петербург, Крым, Дзержинск: как ВСУ атакуют Россию 26 августа
«Автостат» назвал лидера вторичного рынка
В одном из российских городов трамвай насмерть сбил пожилого человека
В УФСИН раскрыли неожиданную правду об уходе главаря киллеров на СВО
Россиянам ограничат количество банковских карт
Раскрыта важная особенность нового пакета санкций ЕС против России
В Египте у российских туристов массово блокируют телефоны
Украинские военные сбрасывают на позиции ВС России отравленную воду
Юрист рассказала, как изменится система оплаты труда с этого сентября
В Турции не исключили, что пропавший в Босфоре пловец Свечников мог выжить
Девушка получила побои за видео на телефоне
В Госдуме раскрыли, сколько людей поддержали изменения в домашних заданиях
Ситуация в аэропортах РФ 26 августа: задержки рейсов, что в Москве и Питере
Врио замгубернатора Курской области Базарова этапировали в Москву
«Солнцепек» устроил «огненный ад» для ВСУ
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.