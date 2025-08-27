В Саратовской области задержали работавшего на СБУ курьера-диверсанта

Сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Волгограда, который по заданию СБУ готовил атаку на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Мужчина арендовал жилье рядом с военным объектом, чтобы оборудовать там модуль навигации для беспилотников, передает ТАСС.

По информации ведомства, задержанный собирался использовать навигационный комплекс для координации ударных БПЛА. Чтобы не вызвать подозрений, мужчина передвигался под видом курьера популярного сервиса доставки. Он намеревался достать из тайника заранее подготовленные средства для диверсии.

Ранее в Италии задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова. Это произошло спустя три дня после объявления его в международный розыск по запросу прокуратуры Германии. Мужчину подозревают в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» в 2022 году. Он будет находиться в тюрьме как минимум до 3 сентября, когда суд рассмотрит вопрос о его экстрадиции в Германию

До этого сотрудники ФСБ в Донецке задержали мужчину, который по заданию СБУ готовил тайники со взрывчаткой на кладбищах. Установлено, что он фотографировал административные здания и объекты инфраструктуры. При задержании у него изъяли электродетонаторы и механизм для дистанционного подрыва.