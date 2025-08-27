День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 10:06

В Саратовской области задержали работавшего на СБУ курьера-диверсанта

ФСБ задержали россиянина, готовившего атаку на военный аэродром Энгельса

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Волгограда, который по заданию СБУ готовил атаку на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Мужчина арендовал жилье рядом с военным объектом, чтобы оборудовать там модуль навигации для беспилотников, передает ТАСС.

По информации ведомства, задержанный собирался использовать навигационный комплекс для координации ударных БПЛА. Чтобы не вызвать подозрений, мужчина передвигался под видом курьера популярного сервиса доставки. Он намеревался достать из тайника заранее подготовленные средства для диверсии.

Ранее в Италии задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова. Это произошло спустя три дня после объявления его в международный розыск по запросу прокуратуры Германии. Мужчину подозревают в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» в 2022 году. Он будет находиться в тюрьме как минимум до 3 сентября, когда суд рассмотрит вопрос о его экстрадиции в Германию

До этого сотрудники ФСБ в Донецке задержали мужчину, который по заданию СБУ готовил тайники со взрывчаткой на кладбищах. Установлено, что он фотографировал административные здания и объекты инфраструктуры. При задержании у него изъяли электродетонаторы и механизм для дистанционного подрыва.

диверсии
СБУ
ФСБ
аэродромы
задержания
диверсанты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье хоронят забитого до смерти мигрантами Ерошевича
Подросток изнасиловал украинку в кустах возле Эйфелевой башни
Пользователи столкнулись с массовым сбоем в работе Google Meet 27 августа
Школьница скончалась после репетиции к Дню знаний
В Норвегии заявили о тройной опасности нашествия «русской» горбуши
Россиянам подсказали, как справиться с осенней хандрой
В Польше захотели лишать беженцев гражданства из-за дерзкого украинца
Подросток скончался из-за отказа в госпитализации
В Якутии мать лишили детей за «поминальную стопку» по погибшему на СВО
Волчанск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 27 августа
Мужчина заманил ребенка мороженым и изнасиловал в лесополосе
Друг Николая Дроздова ответил на слухи о бросивших телеведущего дочерях
Копенгаген высказал претензии дипломату США из-за притязаний на Гренландию
Стало известно, когда увеличится размер социальных пенсий
Беспилотник ВСУ атаковал один из российских регионов
В четырех регионах Украины повреждена энергетическая инфраструктура
Ушел из жизни олимпийский чемпион по плаванию Юрий Присекин
Полиция задержала 30 мигрантов из Янино по делу о массовой драке
Шнуров отказался помогать бойцам СВО
Мать пропавшего Свечникова сообщила о проблемах при заплыве
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.