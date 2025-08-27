Раскрыты детали задержания украинца, обвиняемого в подрыве «СП» Обвиняемого в подрыве «Северных потоков» Кузнецова поймали в Италии за три дня

Гражданина Украины Сергея Кузнецова задержали в Италии в ночь на 21 августа — спустя три дня после объявления его в международный розыск по запросу немецкой прокуратуры, передает РИА Новости. Мужчину, как уточняется, подозревают в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» в 2022 году.

Задержание проходило ночью, Кузнецов в это время находился с семьей в гостинице. В материале указано, что он останется в тюрьме как минимум до 3 сентября, когда будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции в Германию.

Ранее газета Il Fatto Quotidiano написала, что задержанный в Италии украинец Сергей Кузнецов, подозреваемый в причастности к подрыву «Северных потоков», был оставлен судом под стражей из-за угрозы бегства. По информации издания, суд счел эту меру пресечения единственно возможной.

До этого каирский исследователь Ахмед Адель в статье для InfoBRICS выразил мнение, что новое расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» связано с планом западных стран по смене власти на Украине. Он предположил, что истинной целью является устранение президента Украины Владимира Зеленского.