День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 08:01

Раскрыты детали задержания украинца, обвиняемого в подрыве «СП»

Обвиняемого в подрыве «Северных потоков» Кузнецова поймали в Италии за три дня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гражданина Украины Сергея Кузнецова задержали в Италии в ночь на 21 августа — спустя три дня после объявления его в международный розыск по запросу немецкой прокуратуры, передает РИА Новости. Мужчину, как уточняется, подозревают в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» в 2022 году.

Задержание проходило ночью, Кузнецов в это время находился с семьей в гостинице. В материале указано, что он останется в тюрьме как минимум до 3 сентября, когда будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции в Германию.

Ранее газета Il Fatto Quotidiano написала, что задержанный в Италии украинец Сергей Кузнецов, подозреваемый в причастности к подрыву «Северных потоков», был оставлен судом под стражей из-за угрозы бегства. По информации издания, суд счел эту меру пресечения единственно возможной.

До этого каирский исследователь Ахмед Адель в статье для InfoBRICS выразил мнение, что новое расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» связано с планом западных стран по смене власти на Украине. Он предположил, что истинной целью является устранение президента Украины Владимира Зеленского.

Украина
ФРГ
Северный поток
Италия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Не менее 30 человек погибли из-за оползня в одной из стран Азии
Непогода загнала в ловушку десантников ВСУ в Сумской области
Врачи вынесли вердикт о состоянии «Битцевского маньяка»
На Украине засняли «тигриный» истребитель
Автобус с людьми перевернулся на Сахалине на фоне сильного наводнения
Французский полковник раскрыл детали командировки в Киев
Раскрыты детали задержания украинца, обвиняемого в подрыве «СП»
Яблоки конфи с розмарином и бальзамиком
Ловушка для ВСУ в ЛНР и ограбление бойцов: новости СВО на утро 27 августа
Пять важных дел для дачников в сентябре: что надо сделать до первых холодов
В российском регионе произошло мощное землетрясение
Главный злодей «Кадетства» задолжал более полумиллиона рублей по алиментам
Больной деменцией Брюс Уиллис стал жить отдельно от семьи
Ракета Starship приводнилась в океане и взорвалась
Макрон высказался об обвинениях Нетаньяху в адрес Франции
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 августа: инфографика
В МЧС Киргизии раскрыли новую информацию об альпинистке Наговицыной
Россиянин использовал кладбища, чтобы готовить диверсии для СБУ
Средства ПВО сбили более 20 беспилотников ВСУ в России за ночь
Жительницу Забайкалья приговорили к пяти годам колонии
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.