Психолог рассказала, как не потерять мотивацию работать до конца года

Для того чтобы не потерять мотивацию работать до конца года, стоит делать микропаузы на отдых и устраивать короткие прогулки, поделилась в разговоре с NEWS.ru психолог-консультант Анастасия Быстрова. По ее словам, также важно оставлять время для встреч с близкими и друзьями.

У мотивации есть несколько врагов. Первый — это физическая усталость, поэтому не допускайте переутомления. Включите до конца года в ваш рабочий план «остановки» для отдыха, пусть это будут микропаузы, когда вы выходите на улицу для прогулки или разрешаете себе в выходной день хотя бы час ничего не делать. Обязательно оставляйте время, чтобы с близкими посмотреть фильмы или просто выпить какао за завтраком перед интенсивной работой, — отметила Быстрова.

Для сохранения мотивации необходимо высыпаться, добавила психолог. По ее мнению, простые правила для качественного сна помогут оставаться в ресурсе до конца года: убрать гаджеты минимум за час до сна; ложиться и просыпаться в одно и то же время; гулять на свежем воздухе хотя бы 20 минут.

Второй враг мотивации — непонимание конкретики в задачах. Поэтому выпишите весь список до конца года. Сделайте его ревизию, что вы точно успеваете сделать, а что уже можно переносить на праздничные дни. Оставшиеся задачи впишите в ежедневник и поставьте сроки выполнения. Добавьте нотку волшебства или хотя бы приятные ритуалы, которые подарят вам удовольствие. Это может быть приятный пряный аромат в кофе, добрый новогодний фильм в середине недели или спа-процедура в выходные, — заключила эксперт.

Ранее практикующий психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс заявил, что страх не успеть все запланированное и погоня за идеалом могут привести к выгоранию перед Новым годом. Он подчеркнул, что важно прорабатывать такие установки.