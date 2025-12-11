Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 05:45

Психолог рассказала, как не потерять мотивацию работать до конца года

Психолог Быстрова: короткие прогулки в рабочее время помогут сохранить мотивацию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Для того чтобы не потерять мотивацию работать до конца года, стоит делать микропаузы на отдых и устраивать короткие прогулки, поделилась в разговоре с NEWS.ru психолог-консультант Анастасия Быстрова. По ее словам, также важно оставлять время для встреч с близкими и друзьями.

У мотивации есть несколько врагов. Первый — это физическая усталость, поэтому не допускайте переутомления. Включите до конца года в ваш рабочий план «остановки» для отдыха, пусть это будут микропаузы, когда вы выходите на улицу для прогулки или разрешаете себе в выходной день хотя бы час ничего не делать. Обязательно оставляйте время, чтобы с близкими посмотреть фильмы или просто выпить какао за завтраком перед интенсивной работой, — отметила Быстрова.

Для сохранения мотивации необходимо высыпаться, добавила психолог. По ее мнению, простые правила для качественного сна помогут оставаться в ресурсе до конца года: убрать гаджеты минимум за час до сна; ложиться и просыпаться в одно и то же время; гулять на свежем воздухе хотя бы 20 минут.

Второй враг мотивации — непонимание конкретики в задачах. Поэтому выпишите весь список до конца года. Сделайте его ревизию, что вы точно успеваете сделать, а что уже можно переносить на праздничные дни. Оставшиеся задачи впишите в ежедневник и поставьте сроки выполнения. Добавьте нотку волшебства или хотя бы приятные ритуалы, которые подарят вам удовольствие. Это может быть приятный пряный аромат в кофе, добрый новогодний фильм в середине недели или спа-процедура в выходные, — заключила эксперт.

Ранее практикующий психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс заявил, что страх не успеть все запланированное и погоня за идеалом могут привести к выгоранию перед Новым годом. Он подчеркнул, что важно прорабатывать такие установки.

Новый год
работа
психологи
здоровье
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, что грозит за неправильную перевозку елки на автомобиле
Комбриг ВСУ довел до приступа женщину-военнослужащего
США представили Европе план по реинтеграции России в мировую экономику
NASA внезапно потеряло связь со своей станцией на орбите Марса
Россиянам дали совет, как избежать самой популярной травмы в спортзале
«Новогодние свечки»: рецепт бутербродов с сыром — будет сытно
В Госдуме предложили новую льготу для пенсионеров
Жаркая встреча: готовим закуску «Огненная Лошадь» к новому, 2026 году
Россиянам рассказали, что грозит за парковку на заснеженном газоне
Новогодний вклад: как открыть, условия, штрафы, скрытые риски
Российские силы дистанционно заминировали тыл ВСУ
Дроны ВСУ атаковали российский регион
Психолог рассказала, как не потерять мотивацию работать до конца года
Голая женщина в сновидении: расшифровка по сонникам
Палата представителей США одобрила военный бюджет на 2026 год
Магнитная буря началась на Земле из-за солнечной активности
Названа главная опасность кормления кошки только сухим кормом
«Плюнул в лицо»: Зеленского обвинили в неуважении к Трампу
Пять человек погибли в огне в Якутии
Назван способ избежать конфликтов в паре из-за бытовых обязанностей
Дальше
Самое популярное
Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.