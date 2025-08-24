Суд отказался отпускать фигуранта дела о подрыве «Северных потоков»

Задержанный в Италии украинец Сергей Кузнецов, подозреваемый в причастности к подрыву «Северных потоков», был оставлен судом под стражей из-за угрозы бегства, сообщила газета Il Fatto Quotidiano. По информации издания, суд счел эту меру пресечения единственно возможной.

С учетом серьезности обвинений и личных характеристик единственная соответствующая мера пресечения — содержание в тюрьме, — говорится в постановлении суда.

Заседание состоялось 22 августа, на следующий день после задержания мужчины в одной из гостиниц недалеко от города Римини. 3 сентября запланировано следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об экстрадиции Кузнецова в ФРГ.

Ранее Кузнецов признался, что на момент диверсии служил в ВСУ. В ходе допроса мужчина заявил, что был командиром одного из украинских подразделений и ушел в отставку в декабре 2023 года. При этом он отверг обвинения в причастности к диверсии. По его словам, в момент подрыва «Северных потоков» он находился на Украине.

До этого бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров выразил мнение, что Кузнецов также причастен к операциям на территории ДНР. По его словам, украинец служил в пятом управлении департамента контрразведки СБУ, которое специализируется на диверсиях, убийствах и терактах.