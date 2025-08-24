Раскрыто, к чему еще причастен подозреваемый в подрыве «Северных потоков»

Подозреваемый в подрывах «Северных потоков» украинец Сергей Кузнецов также причастен к операциям на территории Донецкой Народной Республики, заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. По его словам, которые приводит ТАСС, Кузнецов служил в пятом управлении департамента контрразведки СБУ. Оно специализируется на диверсиях, убийствах и терактах.

С началом активных действий пятого управления ДКР СБУ Кузнецов перешел на работу туда — в пятое управление ДКР, которое как раз занимается диверсиями, убийствами и террором, — сказал Прозоров.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал арест Кузнецова в Италии доказательством того, что все заявления СМИ о подрыве «Северных потоков» Россией были абсурдными. Он подчеркнул нелогичность версии о причастности Москвы к порче собственной энергетической инфраструктуры.

До этого немецкие следователи предположили, что Кузнецов является руководителем операции по подрыву «Северных потоков». Согласно ордеру на арест, он координировал действия диверсионной группы с парусной яхты «Андромеда», на борт которой поднялся в сентябре 2022 года.