В РФПИ напомнили, как западные СМИ обвиняли Россию в подрыве «СП»

В РФПИ напомнили, как западные СМИ обвиняли Россию в подрыве «СП» Дмитриев напомнил об абсурдных обвинениях западных СМИ в адрес России по «СП»

Арест 49-летнего украинца Сергея Кузнецова в Италии доказывает, что прошлые заявления западных СМИ о подрыве «Северных потоков» Россией были абсурдными, написал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X. Он подчеркнул нелогичность версии о причастности РФ к порче собственной энергетической инфраструктуры.

Кузнецов был арестован итальянскими карабинерами по запросу немецкой прокуратуры, когда прибыл на отдых с семьей в провинцию Римини. Подозреваемый, согласно данным следствия, координировал диверсию на газопроводах в Балтийском море в сентябре 2022 года.

Никогда не забывайте о разоблаченных фейковых нарративах. Традиционные СМИ настаивали на том, что Россия подорвала «Северные потоки» — абсурдное утверждение о том, что Россия саботировала собственную энергетическую инфраструктуру, — написал Дмитриев.

Он также обратил внимание на методику создания подобных информационных нарративов, задавшись вопросом об их финансировании и распространении. Глава РФПИ отметил, что механизмы дезинформации продолжают использоваться неоднократно.

Ранее сообщалось, что обвинения Кузнецову для итальянской судебной системы подобны терроризму. Журналисты, оценивая его преступление, заявили, что это «больше, чем диверсия».