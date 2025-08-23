Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Италии дали оценку обвинениям диверсанту за подрыв «Северных потоков»

Il Fatto Quotidiano: обвинения в подрыве «Северных потоков» подобны терроризму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обвинения украинскому гражданину Сергею Кузнецову, задержанному в Италии по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков», для итальянской судебной системы подобны терроризму, пишет газета Il Fatto Quotidiano. Журналисты, оценивая его преступление, заявили, что это «больше чем диверсия».

По ее данным, в Германии фигуранта обвинили по статье «Антиконституционная диверсия». Однако в Италии его действия соответствуют статье «Террористический акт с применением взрывчатки» при отягчающих обстоятельствах в виде причинения ущерба.

Ранее стало известно, что задержанный украинец, подозреваемый в участии в подрыве «Северных потоков», использовал два паспорта с разными именами для пересечения границы. По мнению СМИ, это может указывать на вовлеченность украинских официальных структур в сокрытие его личности. Также сообщается, что после взрывов он неоднократно выезжал за рубеж под своим настоящим именем.

Кроме того, расследование показало, что для подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» использовались как минимум четыре заряда. Судя по ордеру на арест задержанного в Германии украинца, масса каждого устройства составляла от 14 до 27 килограммов.

