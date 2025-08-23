Раскрыто количество взрывчатки, которой подорвали «Северные потоки» ARD: на «Северных потоках» заложили не менее четырех взрывных устройств

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» заложили как минимум четыре взрывных устройства, сообщает немецкий телеканал ARD, который изучил ордер на арест арестованного в Германии украинца Сергея К., подозреваемого в подрыве магистралей. Вес каждого установленного диверсантами заряда составлял от 14 до 27 килограммов.

Предполагаемые диверсанты заложили на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» на глубине примерно 70–80 метров не менее четырех взрывных устройств весом от 14 до 27 килограммов каждое, — говорится в материале.

Согласно ордеру, подозреваемый руководил группой из семи человек, которая заложила взрывчатку на глубине 70–80 метров. Взрывные устройства были изготовлены из смеси гексогена и октогена и, предположительно, оснащались взрывателями замедленного действия.

По версии следствия, Сергей К. сошел 22 сентября с парусной яхты «Андромеда» в порту Вик, после чего отправился на Украину. Остальные участники группы вернулись в район Хох-Дюне под Варнемюнде, где ранее была арендована яхта.

Также появилась информация, что задержанный итальянскими правоохранителями украинец перед судебным заседанием показал журналистам особый жест рукой. Его часто используют военнослужащие армии Украины.