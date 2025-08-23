Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 15:36

Раскрыто количество взрывчатки, которой подорвали «Северные потоки»

ARD: на «Северных потоках» заложили не менее четырех взрывных устройств

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» заложили как минимум четыре взрывных устройства, сообщает немецкий телеканал ARD, который изучил ордер на арест арестованного в Германии украинца Сергея К., подозреваемого в подрыве магистралей. Вес каждого установленного диверсантами заряда составлял от 14 до 27 килограммов.

Предполагаемые диверсанты заложили на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» на глубине примерно 70–80 метров не менее четырех взрывных устройств весом от 14 до 27 килограммов каждое, — говорится в материале.

Согласно ордеру, подозреваемый руководил группой из семи человек, которая заложила взрывчатку на глубине 70–80 метров. Взрывные устройства были изготовлены из смеси гексогена и октогена и, предположительно, оснащались взрывателями замедленного действия.

По версии следствия, Сергей К. сошел 22 сентября с парусной яхты «Андромеда» в порту Вик, после чего отправился на Украину. Остальные участники группы вернулись в район Хох-Дюне под Варнемюнде, где ранее была арендована яхта.

Также появилась информация, что задержанный итальянскими правоохранителями украинец перед судебным заседанием показал журналистам особый жест рукой. Его часто используют военнослужащие армии Украины.

Европа
Германия
подрывы
Северные потоки
взрывчатки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Второй фронт Украины и залпы по своим: новости СВО к вечеру 23 августа
В Госдуме ответили на желание Стубба восстановить отношения с Россией
В Совфеде раскрыли, как Финляндии наладить отношения с Россией
Житель Липецка лишился всех сбережений при попытке купить картошку
В Германии раскрыли, как немцы относятся к Мерцу на самом деле
«Одинокие мамочки»: блогер раскрыл особенности курорта в Эстонии
Мотоциклист сделал заднее сальто между движущимися грузовиками
Названа главная причина, по которой Европа финансирует наемников на Украине
Водитель газовоза погиб при взрыве цистерны с углекислотой под Арзамасом
Известный российский полузащитник объявил о завершении футбольной карьеры
В США указали на важный сигнал Трампа Украине
Польша не пустила на свою территорию бывшую российскую фигуристку
В США раскрыли детали общения Трампа с женой
Киев собрался эвакуировать свыше 200 тысяч человек
Вернется удушливая жара до +30? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать iPhone
Овечкин сделал откровенное признание о конкурсе «Интервидение-2025»
В Пулково задержали свыше полусотни рейсов
Российский боец одержал новую победу в октагоне UFC
В ФРГ раскрыли роль украинца, задержанного по делу о «Северных потоках»
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем
Общество

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.