«Фото из чужой квартиры»: Скороход отреагировала на обвинения и обыски НАБУ Депутат Скороход заявила, что НАБУ сфабриковало фото обысков в ее квартире

Депутат Верховной рады Анна Скороход, обвиненная Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) по статье о взятке, заявила, что Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) сфабриковало фотографии обысков в ее квартире. Парламентарий в Telegram-канале отметила, что на снимках запечатлена чужая квартира, так как у нее дома силовики не смогли ничего найти.

НАБУ опубликовало фотографии с «места обыска», на которых изображены деньги, какая-то кухня и спальня. Официально заявляю: это фото из чужой квартиры, — написала Скороход.

Депутат уверяет, что следствие опубликовало смонтированные записи с ее участием, вырезав их из контекста. Она уверена, что обыски НАБУ не случайно совпали с ее командировкой в США, так как политические силы хотели сорвать эту поездку.

Украинская специальная антикоррупционная прокуратура предъявила обвинение Скороход накануне, 5 декабря. Согласно опубликованной информации, парламентарий во главе преступной группы хотела получить взятку в $250 тыс. (около 19 млн рублей). В досудебном расследовании, сказано в материале, участвовали детективы НАБУ, САП и СБУ. Предполагаемым сообщникам Скороход также предъявили обвинения.