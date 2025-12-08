ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ

Российские войска нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ за сутки, сообщила пресс-служба Минобороны России. Также поражены пункты временной дислокации иностранных наемников и украинских подразделений в 142 районах.

Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, — говорится в сообщении.

По данным Минобороны России, удары наносились ракетными войсками, ударными беспилотниками, оперативно-тактической авиацией и артиллерией.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Среди целей, по которым были нанесены удары, числятся склад военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.