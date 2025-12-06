ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 12:22

ВС России ударили по транспортной инфраструктуре ВСУ

Минобороны РФ: военные нанесли удапры по объектам ВСУ в 152 районах за сутки

Искандер Искандер Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press
Российские военные нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, рассказали в Министерстве обороны РФ. Среди целей, по которым были нанесены удары, числятся склад военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Согласно представленной информации, поражение целей осуществлялось оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. В министерстве уточнили, что поражение объектов и личного состава было нанесено в общей сложности в 152 районах.

Ранее российские военные сократили численности ВСУ на Константиновском направлении. В ход были пущены расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Юг», они нанесли точный удар по позициям противника. Огневому поражению артиллерией подверглись выявленные объекты инфраструктуры украинской армии, что привело к значительным потерям в живой силе.

ВСУ
Украина
Минобороны РФ
ВС РФ
СВО
