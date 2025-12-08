«Стало последней каплей»: психолог о последствиях блокировки Roblox

Блокировка Roblox может усилить интерес российских подростков к игре, заявила NEWS.ru психолог и специалист по психосоматике Ольга Тетерина. По ее словам, запрет и активное обсуждение этой темы в медиа способны повысить привлекательность платформы в глазах молодежи.

Возможно, запрет и медийное освещение блокировки Roblox могут добавить интереса к игре у детей. Может быть, это даже укрепит статус у подростков как чего-то запрещенного. Бунтарская психика несовершеннолетних будет искать пути, чтобы продолжить пользоваться игрой. Взрослым важно поддержать детей, помочь прожить эмоции, предложить альтернативу. Пройдет время, пока психика детей перестроится. По сути, механизм работы очень похож на избавление от закоренелой привычки, — пояснила Тетерина.

Она добавила, что негативная реакция детей на блокировку Roblox связана с несколькими ключевыми факторами. По ее словам, для многих пользователей эта игра была не просто развлечением, а социальной средой для общения и самовыражения, а также площадкой для обучения основам программирования.

Дети общались, играя в Roblox. У многих теперь могут потеряться социальные контакты. Они самовыражались через героя, учились работать со страхами и стеснением. В какой-то степени Roblox была для детей обучающей платформой для программирования. Многие вложили в игру не только время, но и деньги. Возможно, блокировка платформы стала последней каплей для многих после череды различных ограничений в интернете. На данный момент у игры нет достойных аналогов, что может усилить раздражение подростков, — резюмировала Тетерина.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что в России не стоит снимать ограничения на доступ к Roblox. По его мнению, необходимо обеспечить тщательный контроль за поведением детей, чтобы обезопасить их от преступности и мошенничества.