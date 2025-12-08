В России не стоит снимать ограничения на доступ к игровой онлайн-платформе Roblox, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, необходимо обеспечить тщательный контроль за поведением детей, чтобы обезопасить их от преступности и мошенничества.

В современных условиях информационное пространство стало полем серьезной битвы за умы и души подрастающего поколения. Решение о блокировке отдельных игровых платформ, таких как Minecraft и Roblox, принято не на пустом месте. Это вынужденная и ответственная мера защиты. Наши эксперты давно бьют тревогу: в данных виртуальных средах орудует огромное количество мошенников и лиц с извращенными намерениями, которые прячутся за аватарами, чтобы втереться в доверие к детям. Государство просто так ничего не делает, и подобные шаги — это не шутки, а реальная забота о безопасности, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что цифровой мир не должен заменять детям реальную жизнь, живое общение и традиционные ценности. По словам Иванова, когда дети полностью погружаются в виртуальные игры, они становятся уязвимыми для преступников. Депутат также отметил, что задача родителей, школы и общества — защитить детей от этого, предложив им интересные и полезные альтернативы: кружки, спортивные секции и творческие занятия.

Порой встречаются совершенно безответственные заявления, будто каждый второй ребенок хочет уехать из России. Позвольте спросить: какой ребенок? Чей? На что он уедет? Ребенок не решает таких вопросов в осознанном ключе. Это либо плод больной фантазии авторов, либо целенаправленная манипуляция, направленная на подрыв доверия к будущему нашей великой державы. Наши дети — это наше будущее, и они будут строить свою счастливую жизнь здесь, на родной земле, в согласии с традициями и культурой своего народа, — резюмировал Иванов.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что после блокировок популярных онлайн-платформ Роскомнадзором каждый второй ребенок хочет уехать из России. По ее словам, в их число входят дети до 16 лет, которые с энтузиазмом и гордостью носят российские флаги.