Льготы и автоматизация: на ТИЭФ рассказали о поддержке бизнеса в ДНР

В Донецкой Народной Республике инвесторы имеют возможность получить льготы в рамках свободной экономической зоны. Об этом в интервью NEWS.ru рассказала директор центра «Мой бизнес» Любовь Луговая в рамках II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума (ТИЭФ-2025). По ее словам, в новых регионах России активно применяют передовой опыт Республики Крым.

— Это и сниженные тарифные ставки по страховым взносам, и возможность доступа к льготному кредитованию. То есть весь пул мер поддержки, который есть в рамках свободной экономической зоны. Необходимо отметить, что свободная экономическая зона на территориях новых субъектов — это не только какой-то один пункт или город. Это уникальная ситуация, когда ты, являясь участником СЭЗ, осуществляешь деятельность по всей территории, условно, Донецкой Народной Республики и пользуешься льготами. Это, безусловно, бизнесу интересно.

— Предположим, коммерсант заинтересовался возможностями СЭЗ, что ему нужно делать, куда идти? И как ваш центр может помочь?

— Все начинается с получения консультационных услуг. Он может обратиться и к нам в центр «Мой бизнес», мы уже за руку проводим его по всем ступенькам на пути вхождения в состав свободной экономической зоны. Дальше мы работаем над инвестиционным проектом, который представляет наш участник. Далее регистрация на информационном портале. Собственно, дальше уже пошаговый механизм есть. Создана специальная корпорация развития Донбасса, которая сопровождает и является единым окном для инвестора в этом отношении. То есть все заинтересованные оргструктуры, которые сопровождают нашего инвестора, все созданы, успешно работают.

— Какие-то конкретные примеры компаний, которые воспользовалась уже условиями свободной экономической зоны и начали свою деятельность?

— Сейчас основной инвестиционный потенциал, конечно, у крупных застройщиков. Потому что нам нужно восстанавливать разрушенные города, Мариуполь и так далее. И те города, которые освобождаются. Если брать отраслевую структуру, то это строительство, строительные компании. Но есть и обрабатывающие производства.

— Коммерсантам предоставляются льготы, это очень здорово. Но ведь с ними и серьезная ответственность?

— Безусловно, если ты получаешь определенные льготы от государства, то это, соответственно, и некая отчетность тоже. Но здесь не нужно бояться нисколько, потому что нет цели взять и «закошмарить». Тут же мы все вместе — и государство, и мы как органы, которые формируют инфраструктуру поддержки бизнеса, заинтересованы в том, чтобы создать благоприятные условия. Здесь мы все вместе работаем в унисон, во благо развития республики и нашей большой страны.

Директор центра «Мой бизнес» Любовь Луговая Фото: Александр Иванов/РИА Новости

— Исходя из вашего опыта работы, стоило бы дополнительно упростить или ускорить процедуры в рамках свободной экономической зоны, чтобы сделать условия для инвесторов еще более привлекательными?

— Нет предела совершенству. Здесь, наверное, больше нужна автоматизация определенных взаимодействий, обратной связи. Это все в процессе, все настраивается. Появились обратная связь, инвестиционный портал. Мы развиваемся, мы идем в тренде абсолютно всех ключевых секторов развития и перенимаем лучший передовой опыт, в частности, Республики Крым, которая уже прошла весь этот процесс.

