Потрясающие: в Херсонской области оценили итоги ТИЭФ-2025

Итоги II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума (ТИЭФ-2025) подтверждают, что он стал важной площадкой взаимодействия бизнеса и власти. Об этом в интервью NEWS.ru заявил советник губернатора Херсонской области, директор Фонда «Перспективное развитие Херсонской области» Руслан Сыртланов. По его словам, в работе форума приняли участие делегаты из 33 стран.

— Каковы основные итоги этого форума?

— Итоги потрясающие. Я считаю, что те задачи, которые мы ставили перед собой, те ключевые моменты, на которые мы ориентировались в своих самых смелых, самых непредсказуемых ожиданиях, это все получилось. Более 35 регионов Российской Федерации прислали свои делегации. Участники со всей нашей необъятной родины. Это предприниматели, это инвесторы с достаточно серьезным инвестиционным капиталом. Форум подтверждает, насколько большой интерес проявляется к историческим регионам со стороны бизнеса. Это самое ключевое.

Важно особенно отметить иностранное участие — 32 или 33 (я сейчас могу ошибиться) страны-участницы. У нас больше 150 иностранных гостей было. Я имею в виду тех, кто не гражданин нашей страны, но проявляет очень большой интерес к нашей стране, к историческим регионам, к взаимодействию с бизнесом.

Форум становится важной площадкой взаимодействия бизнеса и власти. Насколько были открыты в рамках всех дней работы форума чиновники исторических регионов, госслужащие, институты развития. Это очень важно, это отметили практически все участники нашего форума.

— Какое продолжение, по-вашему, будет иметь форум по его итогам? И что вы думаете по поводу следующего раунда?

— Я думаю, что третий номер тоже обязательно должен быть. По итогам этого форума, по тому количеству подписанных соглашений, договоренностей, которые были достигнуты, по тому звездному составу спикеров, я считаю, что третьему форуму точно быть.

