«Рынок малопредсказуемый»: IT-эксперт о резком спросе на видеокарты

Цены на видеокарты могут вырасти в течение следующих шести месяцев, предположил в беседе с NEWS.ru IT-эксперт Артем Геллер. Однако, по его мнению, прогнозирование крайне затруднено из-за высокой волатильности рынка. Он отметил, что текущая ситуация схожа с дефицитом оперативной памяти.

Если смотреть перспективу изменения цен на видеокарты, то действительно существует риск повышения стоимости в ближайшие полгода. Товаров может на всех не хватить. Сейчас это происходит, например, с оперативной памятью. В целом, рынок малопредсказуемый, потому что может выйти одно небольшое заявление, и цены снова меняются в любую сторону. Все зависит от количества поставок видеокарт. Здесь вопрос к тем организациям и компаниям, типа Nvidia, которые создают устройства. А как у них сейчас с производством? Всего ли у них хватает? Тут очень сложно предсказать, но рост цен на них вполне вероятен, — высказался Геллер.

Ранее представители ретейлеров и торговых площадок заявили, что в России резко подскочил спрос на видеокарты для персональных компьютеров. Такая тенденция обусловлена развитием искусственного интеллекта. Так, в Санкт-Петербурге рост оборота видеокарт превысил 800%.