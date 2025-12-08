ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 12:48

«Рынок малопредсказуемый»: IT-эксперт о резком спросе на видеокарты

IT-эксперт Геллер: цены на видеокарты могут вырасти в течение шести месяцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Цены на видеокарты могут вырасти в течение следующих шести месяцев, предположил в беседе с NEWS.ru IT-эксперт Артем Геллер. Однако, по его мнению, прогнозирование крайне затруднено из-за высокой волатильности рынка. Он отметил, что текущая ситуация схожа с дефицитом оперативной памяти.

Если смотреть перспективу изменения цен на видеокарты, то действительно существует риск повышения стоимости в ближайшие полгода. Товаров может на всех не хватить. Сейчас это происходит, например, с оперативной памятью. В целом, рынок малопредсказуемый, потому что может выйти одно небольшое заявление, и цены снова меняются в любую сторону. Все зависит от количества поставок видеокарт. Здесь вопрос к тем организациям и компаниям, типа Nvidia, которые создают устройства. А как у них сейчас с производством? Всего ли у них хватает? Тут очень сложно предсказать, но рост цен на них вполне вероятен, — высказался Геллер.

Ранее представители ретейлеров и торговых площадок заявили, что в России резко подскочил спрос на видеокарты для персональных компьютеров. Такая тенденция обусловлена развитием искусственного интеллекта. Так, в Санкт-Петербурге рост оборота видеокарт превысил 800%.

Россия
цены
техника
гаджеты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик предупредила москвичей об изменении температуры
В РПЦ нашли способ, как решить проблему школьной травли
В Приморье рыбаки спасли ушедшего под лед на квадроцикле мужчину
Политолог раскрыл, чем плоха для Киева новая доктрина нацбезопасности США
Продюсер объяснил отмену концертов Нурлана Сабурова в России
Старейшая в России звукозаписывающая компания вернулась к пластинкам
Несмотря на рак: интервью с Еленой Алончиковой о бизнесе и донорстве
Стало известно, что подарили лесничему за поиск главной новогодней елки
В российском городе отменили концерт известного комика
Рейс Сургут — Самара столкнулся с одновременным отказом семи систем
NEWS.ru и «Одноклассники» скоро завершат прием заявок на совместный конкурс
Астроном рассказал, как лучше наблюдать пик звездопада Геминиды
Простая выпечка на ужин: румяные слоеные пирожки за 40 минут
Российские войска уничтожают окруженного противника в Димитрове
В ГД оценили план ЕС принять Украину и начать войну с Россией в 2030 году
Молодой отчим предстанет перед судом за истязание детей под Петербургом
Ученый объяснил, откуда в Чернобыле взялись синие собаки
В Роспотребнадзоре напомнили о правилах безопасности при катании на коньках
«От лукавого»: в СВОП высмеяли планы ЕС по вечной блокировке активов России
Что такое слюр и почему это опасно: рассказываем простыми словами
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.