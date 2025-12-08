ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 12:22

В Европе арестовали трех подозрительных украинцев

Polsat: в Польше арестовали трех украинцев со шпионским оборудованием

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Полиция арестовала в центре Варшавы трех граждан Украины, у которых обнаружено шпионское оборудование, сообщил телеканал Polsat. Задержанные не смогли объяснить, зачем им понадобились эти предметы. Они также сообщили, что направлялись в Литву.

Граждане Украины были не в состоянии объяснить, для каких целей им были нужны конфискованные полицией вещи. Когда им задавали уточняющие вопросы, они забывали английский язык и говорили, что не понимают, о чем их спрашивают, — говорится в сообщении.

Как сообщается, полиция изъяла из автомобиля задержанных несколько специальных устройств, рассчитанных на воздействие на ключевые информационные системы. У задержанных изъяли комплекты антенн, ноутбуки, большое количество SIM-карт, портативные жесткие диски и видеокамеры.

Ранее бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен отмечал, что Киев с помощью диверсий пытается добиться от европейских стран ввода на Украину иностранных войск. Так он прокомментировал подрыв железнодорожных путей на северо-востоке Польши, которые ведут на Украину.

Польша
Европа
Литва
украинцы
