08 декабря 2025 в 12:54

В США задумались о переходе на передовые ядерные технологии

Конгресс США предложил продвигать переход на передовые ядерные технологии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В США создадут рабочую группу по переходу на передовые ядерные технологии, следует из текста законопроекта Конгресса США об оборонном бюджете на 2026 год. В документе возложили ответственность за реализацию проекта на министра обороны.

Не позднее чем через 180 дней после вступления в силу настоящего закона министр обороны должен создать рабочую группу по переходу на передовые ядерные технологии, — говорится в тексте законопроекта.

Рабочая группа займется разработкой и реализацией стратегии внедрения новейших коммерческих ядерных технологий. Она также изучит потребности боевых командований и военных объектов в энергии, которые можно обеспечить современными атомными реакторами.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Россия осталась крупнейшим поставщиком топлива для ядерных реакторов США. В отчете Управления энергетической информации США указывалось, что его доля составляет 20% импорта обогащенного урана.

До этого глава американского Минэнерго Крис Райт признал, что Соединенным Штатам приходится делать закупки обогащенного урана у России из-за нехватки собственных мощностей. По его словам, Вашингтон намерен нарастить темпы производства.

США
Россия
технологии
энергетика
