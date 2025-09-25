В США признали зависимость от России в одной сфере

Соединенным Штатам приходится делать закупки обогащенного урана у России из-за нехватки собственных мощностей, заявил глава американского Минэнерго Крис Райт в эфире CNN. По его словам, Вашингтон намерен нарастить темпы производства.

Нам это необходимо (закупать обогащенный уран у России. — NEWS.ru). У нас нет возможности обогащать достаточно урана для нашего реактора, который мы строим прямо сейчас, — подчеркнул Райт.

Ранее глава американского Министерства энергетики заявил, что Соединенные Штаты добиваются от ЕС ускоренного отказа от закупки российских энергоносителей. По его словам, Вашингтон готов полностью заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу.

Также сообщалось, что поставки угля из Кемеровской области в Южную Корею могут превысить показатели до 2022 года при условии снятия санкций. Как уточнил председатель региона Андрей Панов, сотрудничество между Кузбассом и Южной Кореей не прекращалось даже во время ограничений. По его словам, многие годы «до развязанной Западом санкционной эпидемии» Южная Корея занимала первые места в списке импортеров кузбасского угля.