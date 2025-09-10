Поставки кузбасского угля в Южную Корею могут превысить досанкционные

Поставки угля из Кемеровской области в Южную Корею могут превысить показатели до 2022 года при условии снятия санкций, сообщил ТАСС председатель правительства региона Андрей Панов. Он подчеркнул, что сотрудничество между Кузбассом и Южной Кореей не прекращалось даже во время ограничений.

В нынешних условиях приводить конкретную информацию, наверное, будет неправильно, но полностью сотрудничество не останавливалось. При условии снятия санкций потенциал экспорта кузбасского угля в Республику Корея может значительно превысить прежний уровень, — сказал Панов.

По его словам, многие годы «до развязанной Западом санкционной эпидемии» Южная Корея занимала первые места в списке импортеров кузбасского угля. Но в Сеуле были вынуждены сократить закупки, несмотря на «беспрецедентное на мировом рынке соотношение цена/качество», подчеркнул Панов.

Ранее энергетик Игорь Юшков сообщил, что угольная отрасль в России оказалась в упадке из-за перевода поставок в Азию. По его словам, с точки зрения логистики Кузбассу выгоднее продавать уголь в Европу. Эксперт также объяснил, что в 2022–2023 годах проблемы в отрасли сглаживали высокие цены на фоне энергокризиса, но в 2024-м уголь стал возвращаться к средним значениям.