Энергетик объяснил, почему угольная отрасль оказалась под ударом

Угольная отрасль в России оказалась в упадке из-за перевода поставок в Азию, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, с точки зрения логистики, Кузбассу и Кемеровской области выгоднее продавать уголь в Европу.

С 10 августа 2022 года запрещено поставлять российский уголь на рынок Евросоюза. Из-за этого наши рынки сбыта существенно изменились. Мы все уходим в Азию — это Индия, Китай и многие другие страны. Но регионам, которые раньше были ориентированы именно на европейский рынок, из-за логистического плеча выгоднее было поставлять в Европу, чем в Азии. Они, конечно, страдают. Весь Кузбасс, Кемеровская область, Тува и все, что западнее Байкала, очень сильно пострадало, — сказал Юшков.

Он уточнил, что сложное положение угольной отрасли не было столь заметно в 2022–2023 годах, так как возросшие затраты на транспортировку были компенсированы высокими ценами из-за энергетического кризиса. При этом, уточнил энергетик, в 2024 году цены на уголь стали приходить к многолетним средним значениям.

Получается, что компании ощутили негативные последствия перестройки рынков сбыта не в 2022 году, когда был запрет на импорт в Европу, а только в 2024 году. Те, кто добывает коксующийся уголь и находится на востоке, то есть за Байкалом — это Якутия и дальневосточные регионы — находятся в плюсе, они рентабельны и увеличивают объем производства и экспорт. А те, кто западнее Байкала, все пострадали. Поэтому закрываются угольные месторождения и проекты. Это долгосрочная тенденция, — добавил Юшков.

Он отметил, что рынок ждет дальнейшая перестройка, так как нет предпосылок для подорожания угля. По словам энергетика, наиболее затратные угольные разрезы с высокой себестоимостью будут снижать объем производства.

