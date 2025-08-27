Эксперт рассказал, зачем Китаю нужен проект «Сила Сибири — 2»

Китай заинтересован в строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», заявил NEWS.ru президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль. По его словам, Пекин делает ставку на электричество, для производства которого необходим в том числе газ. По оценкам эксперта, необеспеченная потребность Китая в газе составляет порядка 200 млрд кубометров.

Часть экспорта газа идет сегодня в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Скоро появится вторая ветка <...>. Для электричества, на которое они делают ставку, нужен и газ, и уголь: китайцы сейчас серьезно развивают и угольную промышленность. А что касается газа, думаю, необеспеченная потребность у них — около 200 млрд кубов, — сказал Шмаль.

По словам эксперта, строительство второй ветки «Силы Сибири» может занять 2–3 года, однако все будет зависеть от объема привлеченных средств и числа людей, задействованных в стройке.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что поставки по газопроводу «Сила Сибири — 2» принесут в российский бюджет миллиарды долларов. При этом более точную цифру он назвать затруднился.