Названа доля России в поставках обогащенного урана в США Bloomberg: Россия осталась главным поставщиком обогащенного урана в США

В 2024 году Россия осталась крупнейшим поставщиком топлива для ядерных реакторов США, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Управления энергетической информации США. Ее доля составляет 20% импорта обогащенного урана.

Несмотря на действующий запрет на импорт российского обогащенного урана, Россия лидирует среди восьми поставщиков. В топ-3 также вошли Франция (18%) и Нидерланды (15%). Причем внутри США обогащалось только 28% урана, за рубеж направлялось 72% запланированного материала.

Агентство указало, что обойти запрет России помогает исключение, допущенное Министерством энергетики США. Ведомство имеет право выдавать отдельные разрешения на импорт до 2028 года, если отсутствуют альтернативные источники. Их получили компании Constellation Energy Corp. и Centrus Energy Corp.

Ранее глава американского Минэнерго Крис Райт признал, что Соединенным Штатам приходится делать закупки обогащенного урана у России из-за нехватки собственных мощностей. По его словам, Вашингтон намерен нарастить темпы производства.