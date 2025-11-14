Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Руководитель уранодобывающего предприятия обвинен в мошенничестве

Руководитель ППГХО обвинен в мошенничестве на 6,4 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Один из руководителей Приаргунского производственного горно-химического объединения обвинен в мошенничестве на сумму 6,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю. По версии следствия, высокопоставленный сотрудник ППГХО совместно с индивидуальным предпринимателем организовал хищение денежных средств предприятия в особо крупном размере.

Следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю предъявлено обвинение одному из руководителей ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения), — говорится в сообщении.

Ранее В администрации Ялты сообщили об увольнении заместителя главы муниципального образования Ирины Беломестновой после ее задержания по подозрению во взяточничестве на сумму 2,5 млн рублей. В отношении чиновницы применена мера дисциплинарного воздействия в виде освобождения от занимаемого поста в связи с выдвинутыми против нее обвинениями.

Кроме того, суд конфисковал в пользу государства четыре жилые помещения и транспортное средство, находившиеся в собственности матери бывшего сотрудника Комитета государственного строительного надзора Ленинградской области Романа Кирбабина. Данные активы были получены в период осуществления им государственной службы при отсутствии легальных финансовых поступлений у его матери.

