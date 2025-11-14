Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 11:18

Экс-чиновник из Ленобласти нарушил закон и лишился дорогого имущества

Суд конфисковал у экс-чиновника Кирбабина авто и четыре квартиры

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Суд конфисковал в пользу государства четыре квартиры и автомобиль, принадлежавшие матери бывшего чиновника комитета госстройнадзора Ленобласти Романа Кирбабина, осужденного за коррупционные преступления, передает «78». Имущество было приобретено в период государственной службы Кирбабина при отсутствии легальных источников доходов у его матери.

Прокуратура установила, что женщина приобрела пять квартир и дорогой автомобиль во время работы сына в строительном надзоре. Несмотря на заявления о предпринимательской деятельности в Казахстане, законность происхождения средств подтвердить не удалось, что и послужило основанием для конфискации.

Ранее стало известно, что против экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева возбуждено уголовное дело о хищениях на сумму в несколько миллиардов рублей. Согласно имеющимся данным, предполагаемое присвоение средств могло осуществляться в процессе заключения договоров в строительной сфере.

Кроме того, суд постановил взыскать в государственную казну свыше 800 млн рублей с экс-заместителя председателя правительства Ивановской области Сергея Зобнина и его сообщников. По версии следствия, в период его работы в регионе отмечалось ухудшение состояния автомобильных дорог, а реализация ряда инфраструктурных проектов не была завершена по причине недостаточного финансирования.

