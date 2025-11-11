Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга обвинили в многомиллиардной афере

Против бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева возбудили уголовное дело о хищениях на несколько миллиардов рублей, сообщают «Ведомости». По информации издания, средства могли быть присвоены при заключении строительных контрактов.

В издании уточнили, что экс-чиновнику предъявили обвинения по статье о растрате в особо крупном размере и злоупотреблении служебными полномочиями. Также фигурантами по делу проходят бывший замгендиректора компании-подрядчика «Стройтрансгаз» Игорь Шипицын, глава «Горки инжиниринга» Сергей Проворов и экс-руководитель «Горкапстроя» Денис Тарасов.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено еще в 2024 году — расследование велось чуть более года. Потерпевшими были признаны юрлица, чьи активы использовались при махинациях с тремя компаниями. От их имени заявлены гражданские иски о возмещении ущерба размером около 3 млрд рублей, уточнили в издании.

