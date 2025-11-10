Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 18:18

Директора завода «Алмаз» обвинили в махинациях на 14 млн рублей

ТАСС: директора завода «Алмаз» арестовали по делу о махинациях на 14 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца коммерческого директора и главного бухгалтера завода «Алмаз», передает ТАСС. Их обвиняют в махинациях с покупкой ингаляторов на 14 млн рублей.

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону арестовал коммерческого директора и главного бухгалтера АО «Алмаз» на два месяца, — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, компания якобы изготовила и поставила несуществующие ингаляторы. Возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

До этого стало известно, что бывший руководитель кадровой службы Министерства обороны России Юрий Кузнецов жалуется на попытки изъять у его семьи имущество и ценности на общую сумму 500 млн рублей. Он также выражает недовольство недостатком питания, что уже привело к снижению его веса на 20 килограммов.

Кроме того, следствие МВД завершило расследование дела о растрате бывшего санатория ЦК КПСС «Русь» в Подмосковье вместе с 43 гектарами земли. Фигуранты — экс-лидер организации афганских инвалидов офицер ГРУ Андрей Чепурной и ветеран Валерий Белялов.

Россия
махинации
суды
Ростов-на-Дону
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Индии сообщили о росте числа погибших при взрыве в Нью-Дели
Мужчина упал на рельсы метро и умер
Дочь 88-летней Эдиты Пьехи раскрыла состояние здоровья матери
Поставляли мясо в рестораны? В Москве задержали похитителей собак, детали
В Финляндии нашли лишенных лицензий за рубежом врачей
Трамп пообещал вознаграждение не участвовавшим в шатдауне авиадиспетчерам
В Госдуме оценили взлом главного мессенджера ВСУ российскими хакерами
На Западе раскрыли, почему Зеленский не пойдет на мир
В ДНР осудили колумбийских наемников ВСУ
Россия покажет всему миру сотни экспонатов военной техники
Операторы будут «отрубать» связь по указу ФСБ? Как это работает, детали
В Сочи признали неподготовленность города к грузопассажирским судам
Украинцам с генераторами предложили необычный способ заработка
«Я не давал отпор»: сын Децла рассказал о травле со стороны фанатов Тимати
В столичной высотке затопило 14 этажей
В Госдуме нашли альтернативу для СНИЛС и ОМС
В сборной Чили раскрыли, почему рекордсмен команды не поедет в Россию
Довели до гангрены: девушка лишилась рук из-за шерстяных колготок
«Охлаждение» сим-карт россиян заработало
Суд подтвердил законность приговора посмертно осужденного Хачатуряна
Дальше
Самое популярное
Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Напиток здоровья и красоты: самым полезным сортом чая оказался не зеленый
Семья и жизнь

Напиток здоровья и красоты: самым полезным сортом чая оказался не зеленый

Лучше чизкейка — готовим заливной пирог с творогом по простому рецепту
Семья и жизнь

Лучше чизкейка — готовим заливной пирог с творогом по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.