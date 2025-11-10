Директора завода «Алмаз» обвинили в махинациях на 14 млн рублей ТАСС: директора завода «Алмаз» арестовали по делу о махинациях на 14 млн рублей

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца коммерческого директора и главного бухгалтера завода «Алмаз», передает ТАСС. Их обвиняют в махинациях с покупкой ингаляторов на 14 млн рублей.

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону арестовал коммерческого директора и главного бухгалтера АО «Алмаз» на два месяца, — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, компания якобы изготовила и поставила несуществующие ингаляторы. Возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

