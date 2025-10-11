Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 11:50

«Вплоть до подвесок»: у экс-кадровика Минобороны отбирают все драгоценности

SHOT: экс-кадровик Минобороны Кузнецов недоволен, что у него отбирают имущество

Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший начальник управления кадрами Минобороны России Юрий Кузнецов недоволен тем, что у его семьи пытаются отобрать недвижимость и ценности общей стоимостью 500 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, экс-кадровик также недоедает в СИЗО и уже похудел на 20 килограммов.

По словам адвоката, кроме недвижимости у семьи хотят конфисковать все украшения «вплоть до подвесок за 600 рублей». Среди прочего — 55 золотых монет стоимостью 2 млн рублей, подаренные женой Кузнецова, и швейцарские часы за 160 тыс. рублей, подаренные дочкой.

Ранее сообщалось, что при обыске у Кузнецова следователи нашли серебряные погоны стоимостью более 180 тыс. рублей. Также оказалось, что обвиняемый в получении крупной взятки владел коллекцией серебряных монет 925-й пробы в количестве свыше 80 единиц.

До этого защита бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова обратилась в Главную военную прокуратуру с ходатайством о прекращении уголовного дела о коррупции. Адвокат Денис Сагач пояснил, что основанием для этого служит отсутствие доказательств вины его клиента.

