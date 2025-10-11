Баснословные ценности нашли у бывшего главного кадровика МО РФ ТАСС: у бывшего кадровика МО РФ Кузнецова нашли серебряные погоны

При обыске у бывшего начальника управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова следователи нашли серебряные погоны стоимостью более 180 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Также обвиняемый в получении крупной взятки военнослужащий владел коллекцией серебряных монет в количестве свыше 80 единиц.

У Кузнецова обнаружены и изъяты погоны из серебра 925-й пробы стоимостью 183 929 рублей, — сказано в документах следствия.

В коллекции серебряных монет обвиняемого оказались наборы из Казахстана и Танзании. На одном из сувенирных изделий 999-й пробы изображены три обезьяны и известным девизом: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Юрия Кузнецова и предпринимателя Льва Мартиросяна передано в прокуратуру. Ведомство даст обвинительное заключение.

До этого стало известно, чтов рамках уголовного дела о даче взятки земельным участком и домом Юрию Кузнецову суд наложил обеспечительные меры на недвижимость Мартиросяна. Общая сумма арестованного имущества краснодарского предпринимателя превысила 50 млн рублей.